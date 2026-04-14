ATP Monaco 2026 esordio vincente per Zverev Esce Bublik Kopriva e Bergs sulla strada di Darderi e Cobolli

Da oasport.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Monaco 2026, si sono disputati i primi incontri del primo turno. Alexander Zverev ha vinto il suo esordio, mentre Bublik è stato eliminato. Kopriva e Bergs proseguono il cammino in attesa di affrontare Darderi e Cobolli, che si preparano a scendere in campo nei prossimi match. La giornata ha visto diverse sfide combattute, chiudendo con alcune sorprese e conferme.

Un fitto programma di incontri conclude il primo turno del torneo ATP di Monaco. Debutto lottato, ma vincente, per l’idolo di casa Alexander Zverev. Esce, a sorpresa Alexander Bublik, terzo favorito del tabellone. Saranno il ceco Vit Kopriva e il belga Zizou Bergs i rivali negli ottavi di Luciano Darderi e Flavio Cobolli. Alexander Zverev, testa di serie numero uno e detentore del titolo, supera il serbo Miomir Kecmanovic, numero 58 ATP, 6-3 3-6 7-6(2) in due ore e ventuno minuti. Il qualificato slovacco Alex Molcan, numero 166 ATP, firma la sorpresa di giornata ed e limina il kazako Alexander Bublik, terza testa di serie, 6-4 6-2 in un’ora e sei minuti.🔗 Leggi su Oasport.it

atp monaco 2026 esordio vincente per zverev esce bublik kopriva e bergs sulla strada di darderi e cobolli
© Oasport.it - ATP Monaco 2026, esordio vincente per Zverev. Esce Bublik. Kopriva e Bergs sulla strada di Darderi e Cobolli

ATP Indian Wells 2026, esordio vincente per Zverev. Tiafoe e Shapovalov sulla strada di Cobolli e SinnerIl torneo di Indian Wells, nella terza giornata di gare, propone i match valevoli per i trentaduesimi del tabellone di singolare maschile.

ATP Montecarlo 2026, Flavio Cobolli e Luciano Darderi escono all’esordio in doppioNell’ATP Masters 1000 di Montecarlo arriva un’altra sconfitta nel giro di poche ore per Luciano Darderi, che nel primo turno del torneo di doppio, in...

Cerca altre news e video sullo stesso tema.