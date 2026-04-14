ATP Monaco 2026 esordio vincente per Zverev Esce Bublik Kopriva e Bergs sulla strada di Darderi e Cobolli

Al torneo ATP di Monaco 2026, si sono disputati i primi incontri del primo turno. Alexander Zverev ha vinto il suo esordio, mentre Bublik è stato eliminato. Kopriva e Bergs proseguono il cammino in attesa di affrontare Darderi e Cobolli, che si preparano a scendere in campo nei prossimi match. La giornata ha visto diverse sfide combattute, chiudendo con alcune sorprese e conferme.

Un fitto programma di incontri conclude il primo turno del torneo ATP di Monaco. Debutto lottato, ma vincente, per l’idolo di casa Alexander Zverev. Esce, a sorpresa Alexander Bublik, terzo favorito del tabellone. Saranno il ceco Vit Kopriva e il belga Zizou Bergs i rivali negli ottavi di Luciano Darderi e Flavio Cobolli. Alexander Zverev, testa di serie numero uno e detentore del titolo, supera il serbo Miomir Kecmanovic, numero 58 ATP, 6-3 3-6 7-6(2) in due ore e ventuno minuti. Il qualificato slovacco Alex Molcan, numero 166 ATP, firma la sorpresa di giornata ed e limina il kazako Alexander Bublik, terza testa di serie, 6-4 6-2 in un’ora e sei minuti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Monaco 2026, esordio vincente per Zverev. Esce Bublik. Kopriva e Bergs sulla strada di Darderi e Cobolli ATP Indian Wells 2026, esordio vincente per Zverev. Tiafoe e Shapovalov sulla strada di Cobolli e SinnerIl torneo di Indian Wells, nella terza giornata di gare, propone i match valevoli per i trentaduesimi del tabellone di singolare maschile. ATP Montecarlo 2026, Flavio Cobolli e Luciano Darderi escono all’esordio in doppioNell’ATP Masters 1000 di Montecarlo arriva un’altra sconfitta nel giro di poche ore per Luciano Darderi, che nel primo turno del torneo di doppio, in...