ATP Madrid 2026 oggi in tv | orari 25 aprile ordine di gioco streaming azzurri in campo

Oggi a Madrid si disputano le partite di tennis valide per il torneo ATP Masters 1000 e WTA 1000, con gli incontri in programma per il 25 aprile. Nel programma sono previsti i secondi turni per alcuni giocatori e i primi terzi turni per altri, con la copertura televisiva e lo streaming disponibili per gli appassionati. Gli azzurri sono in campo in questa fase del torneo, che rappresenta un appuntamento importante nel circuito internazionale.

Si riparte ancora una volta a Madrid: Masters 1000 e WTA 1000 vedono in campo i secondi turni rimanenti in un caso e i primi terzi turni nell’altro. C’è ancora parecchia Italia, si rivedono alcuni nomi di spicco, si va avanti con tanti match di livello da osservare in questo sabato iberico. In casa Italia impegno importante per Jasmine Paolini, che cerca gli ottavi contro l’americana Hailey Baptiste (1-1 nei precedenti) e soprattutto una parte di reinserimento nel novero delle più forti cui comunque tuttora appartiene. C’è anche una doppia sfida Italia-Argentina al maschile: Flavio Cobolli è atteso da Camilo Ugo Carabelli, mentre per Luciano Darderi c’è Juan Manuel Cerundolo (in una curiosa situazione che vede lui e il fratello Francisco scendere in campo uno dopo l’altro, o prima dell’altro a seconda dei punti di vista).🔗 Leggi su Oasport.it

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