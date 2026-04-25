atp madrid 2026 gli italiani in campo oggi e dove vederli

Oggi, nel torneo ATP di Madrid, tornano in azione due tennisti italiani dopo le vittorie di ieri di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Si tratta di Flavio Cobolli e Luciano Darderi, che scenderanno in campo nel giorno del 25 aprile. La competizione si svolge sulla terra battuta e può essere seguita in diretta su canali sportivi e piattaforme online dedicate al tennis.

Dopo le vittorie di ieri di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, tornano in campo oggi 25 aprile all’ Atp Madrid 2026 Flavio Cobolli e Luciano Darderi. In campo femminile, nel Wta Madrid 2026, in campo anche Jasmine Paolini, dopo la vittoria in rimonta contro la tedesca Siegemund. Sulla carta l’impegno più ostico è quello di Darderi (22), contro il forte argentino Juan Manuel Cerundolo, attuale numero 67 del ranking ma cliente sempre difficile sulla terra. Nel pomeriggio poi Cobolli (13) affronterà un altro argentino, Ugo Carabelli (57). Per Paolini, numero 9 del ranking, l’avversaria sarà la statunitense Hailey Baptiste, numero 32 del mondo. Atp Madrid 2026: l’orario degli italiani in campo e dove vederli.🔗 Leggi su Lapresse.it

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