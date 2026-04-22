Atp Madrid 2026 oggi sei italiani in campo | orario e dove vederli

Oggi all’Atp Madrid 2026 sono in programma sei match con protagonisti giocatori italiani. Sul campo scendono Mattia Bellucci, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Federico Cinà, Elisabetta Cocciaretto e Tyra Grant. Gli incontri si svolgono sulla terra rossa e saranno visibili in varie fasce orarie, con dettagli su orari e modalità di visione disponibili sul sito ufficiale del torneo.

Sei azzurri scendono in campo oggi sulla terra rossa dell’ Atp Madrid 2026: Mattia Bellucci, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Federico Cinà, Elisabetta Cocciaretto e Tyra Grant. Per l’esordio di Jannik Sinner, invece, bisogna attendere venerdì 24 aprile, con il n°1 del mondo che giocherà contro uno tra Benjamin Bonzi e Titouan Droguet, entrambi qualificati. Gli azzurri in campo oggi. Bellucci VS Dzumhur, dalle 12.10. Sonego VS Lajovic, dalle 13.20. Berrettini VS Prizmic, dalle 13.30. Cinà VS Moller, dalle 14.30. Cocciaretto VS Parks, dalle 13.30. Grant VS Jacquemot, dalle 17.00. Quando gioca Sinner. Sinner dovrebbe esordire venerdì assieme ad altri tre azzurri, teste di serie del torneo spagnolo: Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli (fresco finalista all’Atp 500 di Monaco di Baviera) e Luciano Darderi.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atp Madrid 2026, oggi sei italiani in campo: orario e dove vederli Medvedev-Alcaraz: gli highlights | ATP 1000 Indian Wells Notizie correlate Atp Madrid 2026, sei azzurri in campo oggi: orario e dove vederliSei azzurri scendono in campo oggi sulla terra rossa dell’Atp Madrid 2026: Mattia Bellucci, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Federico Cinà,... Leggi anche: Atp Miami 2026, gli italiani in campo oggi: orario e dove vederli Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Madrid Open 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP e WTA; Sei azzurri in campo: il programma di oggi su Sky; Calendario ATP Madrid 2026: il programma e gli orari dal 1° turno alla finale. Dove vederlo in tv e streaming; ATP Madrid 2026, sorteggiato il tabellone del Master 1000: Sinner all'esordio contro un qualificato. Dove vedere in tv Sonego-Lajovic oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingGiocare il maggior numero di partite ad alto livello per perfezionare la condizione atletica e guadagnare nuovamente fiducia nei propri meccanismi dopo il ... oasport.it ATP Madrid 2026 oggi in tv: orari 22 aprile, ordine di gioco, streaming, azzurri in campoOggi, mercoledì 22 aprile, giornata di incontri nel torneo 1000 Combined di Madrid. Uomini e donne si contenderanno nella capitale spagnola l'ambito ... oasport.it Atp Madrid, il programma di oggi: partite e orari sport.sky.it/tennis/2026/04… #SkySport #SkyTennis x.com ATP Madrid 2026, a che ora c'è il sorteggio e dove vedere in tv il torneo con Sinner - facebook.com facebook