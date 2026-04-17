Luciano Rammairone protagonista al New York Bridal Fashion Week 2026 | l’hairstylist di Giugliano conquista Manhattan

Luciano Rammairone, hairstylist originario di Giugliano, ha partecipato al New York Bridal Fashion Week 2026. La manifestazione si svolge a Manhattan e rappresenta uno degli eventi principali nel settore moda sposa a livello globale. Rammairone ha preso parte alla kermesse come protagonista nel suo campo, portando il suo lavoro sotto i riflettori internazionali. La sua presenza ha attirato l’attenzione di coloro che seguono le tendenze nel settore nuziale.

Dal territorio di Giugliano alle passerelle internazionali: Luciano Rammairone si afferma tra i protagonisti del New York Bridal Fashion Week 2026, uno degli appuntamenti più importanti al mondo dedicati alla moda sposa. L’hairstylist campano ha partecipato all’intera settimana della moda bridal nella Grande Mela, distinguendosi per il ruolo di primo piano ricoperto durante diversi show. Il New York Bridal Fashion Week è l’evento di riferimento globale per il settore wedding, nato per presentare le nuove collezioni di abiti da sposa dei principali designer internazionali. Si svolge due volte l’anno (aprile e ottobre) e anticipa le tendenze che influenzeranno il mercato nei mesi successivi.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Luciano Rammairone protagonista al New York Bridal Fashion Week 2026: l’hairstylist di Giugliano conquista Manhattan Notizie correlate Messina protagonista alla Fashion Week di Milano con il Me Fashion AwardMessina protagonista alla Fashion Week di Milano con l’anteprima nazionale, presentata ieri 2 marzo, del Me Fashion Award, appuntamento che anticipa... Totò conquista New York: la mostra che celebra il mito a ManhattanIl ricordo del principe della risata, Totò, torna protagonista attraverso un importante ponte culturale tra Napoli e gli Stati Uniti.