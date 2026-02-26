Durante la Milano Fashion Week Autunno Inverno 20262027, gli occhi sono stati catturati dai gioielli più belli sfoggiati sulle passerelle. Ogni dettaglio, dai pendenti alle creazioni più elaborate, ha attirato l’attenzione di chi segue le tendenze. La settimana della moda si conferma un appuntamento imprescindibile per scoprire le ultime novità nel mondo degli accessori di lusso.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Orecchini, collane, anelli, bracciali, spille. I bijoux più brillanti della MFW A Milano l’attenzione al dettaglio non è un semplice vezzo, ma un linguaggio di stile. E la fashion week Autunno Inverno 2026-2027, in programma dal 24 febbraio al 2 marzo 2026, lo conferma. Sotto i riflettori non sfilano solo abiti, scarpe e borse: l’attenzione dei designer si posa anche sui gioielli, veri statement capaci di definire un look, raccontare un’attitudine, spostare l’equilibrio di un outfit. Non semplici accessori, ma concentrati brillanti di glamour, carattere e visione. Quali sono i bijoux più interessanti visti sulle passerelle della Milano Fashion Week Autunno Inverno 2026-2027? Scopriteli nella nostra gallery in continuo aggiornamento. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tutti i gioielli più belli avvistati alla Milan Fashion Week Autunno Inverno 2026/2027

Dai trench in pelle alla maglieria lavorata: 10 tendenze moda Autunno Inverno 2026 2027 avvistate alla London Fashion WeekLe tendenze moda Autunno Inverno 2026 2027 prendono forma alla London Fashion Week AI 26/27, dove tra passerelle e presentazioni emerge un messaggio...

New York Fashion Week Autunno-Inverno 2026-2027: i beauty look delle starLa settimana della moda, che presenta le collezioni per l'autunno-inverno 2026-2027, è già entrata nel vivo nella Grande Mela e le star fanno parlare...

Temi più discussi: I gioielli al Festival di Sanremo 2026 indossati dai cantanti sul palco dell'Ariston; I gioielli di Sayf a Sanremo 2026: si rischia la polemica di Tony Effe dello scorso anno; Laura Pausini a Sanremo 2026, 3 look armaniani luminosi per la seconda serata: long-coat con ricami di pietre, collana bavarole di diamanti puri e suit napoleonico di cristalli; Alessia Crivelli: Facciamo splendere il talento.

Styling à porter : tutti i look creati da Rita Benedetto insieme a Crivelli da Vanity Fair RivieraUn look al giorno per tutta la durata del Festival di Sanremo. La stylist e content creator amata per il suo mix&match eclettico e fuori dagli schemi dimostra come i gioielli possono diventare dei ver ... vanityfair.it

Dynastic Jewels , in mostra tutti i gioielli più belli e preziosi appartenuti a re e regineDynastic Jewels è la mostra da non perdere se siete appassionati di storia, gioielli e royals: realizzata grazie alla partnership tra Al Thani Collection, la ricca collezione d'arte privata di Hamad ... vanityfair.it

/ Con l’inizio della Milano Fashion Week, è partito anche Fuorimoda University, la nuova iniziativa di @nssmagazine in collaborazione con le principali accademie e università di moda italiane, pensata per portare la front row nelle classi. Ieri è stato il tur - facebook.com facebook