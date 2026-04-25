Atanasijevic predirà la Sir | Perugia ha la forza per battere la Lube

Un ex giocatore serbo commenta la finale di pallavolo tra Sir Susa Scai e Lube al PalaBarton Energy, affermando che Perugia ha le capacità per vincere contro la squadra avversaria. Secondo lui, la forza del gruppo di Perugia sarà determinante in questa sfida. La serie finale vede le due squadre affrontarsi con l’obiettivo di conquistare il titolo.

? Cosa sapere Atanasijevic analizza la serie finale tra Sir Susa Scai e Lube al PalaBarton Energy.. L'ex opposto serbo punta sulla forza del gruppo di Perugia per battere Nikolov.. Giovedì 30 aprile il PalaBarton Energy ospiterà l’inizio della serie finale tra Sir Susa Scai e Lube, un confronto che Aleksandar Atanasijevic vede già segnato dal potenziale della sua ex squadra di Perugia. L’opposto serbo, che ha recentemente concluso la stagione in Grecia con la maglia dell’Olympiacos, osserva con occhio esperto il prossimo capitolo del derby d’Italia. Il giocatore, che nel 2018 fu protagonista del primo scudetto della storia per la Sir grazie a una media superiore ai 21 punti e al titolo di MVP, torna a parlare della squadra umbra dopo averla affrontata in semifinale contro Piacenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Atanasijevic predirà la Sir: «Perugia ha la forza per battere la Lube» Notizie correlate Sir Perugia, altra dimostrazione di forza. Coach Lorenzetti: "La mentalità è giusta"Segnale di forza per la Sir Susa Scai Perugia la vittoria in tre partite dei quarti di finale dei play-off scudetto. Volley, la Sir Susa Scai Perugia ha iniziato la preparazione per la Coppa Italia. Ishikawa verso il forfaitSulla scorta di ben ventuno vittorie consecutive, record storico per una formazione professionistica, la Sir Susa Scai Perugia ha iniziato questa...