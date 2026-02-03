Volley la Sir Susa Scai Perugia ha iniziato la preparazione per la Coppa Italia Ishikawa verso il forfait

Questa mattina la Sir Susa Scai Perugia ha dato il via alla preparazione in vista della final four di Coppa Italia. La squadra si allena con la voglia di continuare il momento positivo, anche se si fa strada l’incertezza su Ishikawa, che potrebbe saltare l’appuntamento. I ragazzi sono concentrati e determinati a mettere in campo tutte le forze per arrivare al meglio.

Sulla scorta di ben ventuno vittorie consecutive, record storico per una formazione professionistica, la Sir Susa Scai Perugia ha iniziato questa mattina la preparazione alla final four di Coppa Italia del prossimo fine settimana.I bianconeri, che cercheranno dopo due anni di riconquistate il.

