Volley la Sir Susa Scai Perugia ha iniziato la preparazione per la Coppa Italia Ishikawa verso il forfait

Questa mattina la Sir Susa Scai Perugia ha dato il via alla preparazione in vista della final four di Coppa Italia. La squadra si allena con la voglia di continuare il momento positivo, anche se si fa strada l’incertezza su Ishikawa, che potrebbe saltare l’appuntamento. I ragazzi sono concentrati e determinati a mettere in campo tutte le forze per arrivare al meglio.

Sulla scorta di ben ventuno vittorie consecutive, record storico per una formazione professionistica, la Sir Susa Scai Perugia ha iniziato questa mattina la preparazione alla final four di Coppa Italia del prossimo fine settimana.I bianconeri, che cercheranno dopo due anni di riconquistate il.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Sir Susa Scai Perugia, Ishikawa rischia di saltare la Coppa Italia: confermata la distorsione al ginocchio

La squadra di Perugia potrebbe dover rinunciare a Yuki Ishikawa per la final four di Coppa Italia.

Superlega, Sir Susa Scai Perugia - Cisterna Volley: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta

volley la sir susaVOLLEY. Sir Perugia, Giannelli: Ora al lavoro per la Coppa Italia»PERUGIA – La superlega maschile va momentaneamente in pausa con un risultato decisamente positivo per la Sir Susa Scai ... lanazione.it

volley la sir susaSir Susa Scai Perugia, Ishikawa rischia di saltare la Coppa Italia: confermata la distorsione al ginocchioGli accertamenti effettuati nella giornata odierna hanno evidenziato ciò che si temeva. Previsti per domani ulteriori esami ma è probabile che a Bologna il giapponese debba restare a guardare ... perugiatoday.it

