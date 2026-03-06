Monza ferma Sofia per un mese | lesione al legamento collaterale

A Monza, Sofia resterà ferma per un mese a causa di una lesione al legamento collaterale. La squadra si prepara ad affrontare le prossime settimane senza la sua presenza, mentre nel campionato nazionale si seguono con attenzione gli sviluppi legati agli infortuni e alle strategie di gioco. Gli eventi coinvolgono la Serie A1 e le categorie inferiori, con aggiornamenti che si susseguono in questi giorni.

Nel panorama pallavolistico nazionale emergono appuntamenti decisivi, aggiornamenti su infortuni e riflessioni strategiche che interessano sia la A1 sia le categorie minori. L’attenzione si concentra su playoff, sfide chiave e sulle prospettive delle formazioni in corsa, con protagonisti pronti a incidere sui programmi delle prossime settimane e su eventuali sviluppi di mercato. La prima uscita dei quarti di finale si giocherà al PalaPanini tra Modena e Piacenza. Domenica 8 marzo, alle 20:30, è previsto il confronto che darà il via alla serie. Il tecnico di Modena ha rimarcato la prontezza della squadra e l’aspettativa di un PalaPanini pieno, segnale di fiducia e energia per l’avvio della serie. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

