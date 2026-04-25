Atalanta il problema nella finalizzazione nei numeri | quanto è diventato difficile fare gol

L'Atalanta sta affrontando una difficoltà nel mettere a segno gol, un problema che si manifesta anche nelle recenti partite di semifinale contro la Lazio. Durante quella sfida, il portiere avversario ha parato quattro calci di rigore, evidenziando le sfide dell’attacco nerazzurro. Questa difficoltà nella finalizzazione rappresenta una delle questioni più evidenti per la squadra, che da tempo cerca di migliorare la propria capacità di concretizzare le occasioni create.

I quattro calci di rigore parati da Motta nella serie finale della semifinale contro la Lazio sono in qualche modo una buona rappresentazione di uno dei problemi che da più tempo l’Atalanta si porta dietro e con cui fa i conti, senza evidentemente averlo risolto: la finalizzazione. La Dea segna meno rispetto al passato e, considerando che i gol subiti sono in linea con i numeri del decennio – oscillano tra l’1 e l’1,5 a partita, in maniera discretamente proporzionale a quelli segnati – questo fattore sta pesando sulla stagione in maniera negativa. Basti pensare alle tante, tantissime partite gestite positivamente sul piano del gioco, in cui la prestazione c’è stata, ma nelle quali è mancato il guizzo negli ultimi metri.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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