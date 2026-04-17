Negli ultimi sette anni, il valore di Rafa Leao nel mondo del calcio è stato soggetto a notevoli oscillazioni, raggiungendo il suo massimo nel 2023. Tuttavia, attualmente la sua valutazione appare in diminuzione. Questa variazione riflette le fluttuazioni di mercato e le dinamiche contrattuali che coinvolgono il giocatore. La questione del costo di Leao si presenta complessa e difficile da quantificare con precisione.

Leao con mezzo piede fuori dall’uscio, Leao messo alla porta dal suo stesso stadio, Leao che potrebbe cambiare aria per il bene del Milan e, anche, del suo. Tra ipotesi, dati di fatto e riflessioni provocatorie (ma nemmeno poi tanto), il futuro di Rafa è destinato a tenere banco sino a fine campionato, e ovviamente oltre. L’epilogo dell’annata attuale, se non ci sarà un riavvicinamento col mondo rossonero – banalmente: basterebbe mettere dentro quei 3-4 gol decisivi per la Champions -, porterà a ragionamenti profondi da parte della dirigenza e anche del diretto interessato. Perché può davvero essere che al settimo anno Leao e il Diavolo siano una coppia entrata in una crisi non ricucibile.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quanto costa Leao? Difficile dirlo. E sul mercato è un bel problema

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Quanto costa Leao? Difficile dirlo. E sul mercato è un bel problemaNei suoi sette anni in rossonero, il valore di Rafa ha registrato variazioni significative. Il picco nel 2023, ma adesso la valutazione è scesa. E la clausola in teoria è ancora ... msn.com

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