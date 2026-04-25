Atalanta il paradosso della Dea | più tiri ma i gol spariscono

L'Atalanta sta affrontando una stagione caratterizzata da un alto numero di tiri a partita, circa 14,6, ma con una media di appena 1,27 gol segnati. La squadra di Gasperini ha visto scendere la propria percentuale di conversione delle occasioni, passando dal 43% al 32%, un dato che ha influito sulla produzione offensiva complessiva. Questo paradosso tra occasioni create e realizzate ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori.

? Cosa sapere L'Atalanta registra 14,6 tiri a partita ma solo 1,27 gol mediamente segnati.. Il calo della conversione dal 43% al 32% penalizza il ciclo di Gasperini.. I quattro parate di Motta durante la serie finale della semifinale contro la Lazio rappresentano il simbolo plastico di un’Atalanta che fatica a trasformare il gioco in reti, con una produzione offensiva che tocca i minimi dell’era Gasperini. Siamo sabato 25 aprile 2026 e, mentre ci si prepara per le prossime sfide, i numeri della stagione attuale raccontano una realtà diversa da quella degli ultimi anni. Nonostante il lavoro collettivo sia costante, la Dea sta vivendo un momento di profonda difficoltà nel momento decisivo dell’azione, dove la precisione sembra essersi persa tra i prati del calcio moderno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Atalanta, il paradosso della Dea: più tiri ma i gol spariscono Atalanta-Hellas Verona 1-0: gol e highlights | Serie A Notizie correlate Atalanta-Cremonese 2-1: la Dea domina, incassa un gol nel finale ma conquista i tre puntiBergamo, 9 febbraio 2026 – L'Atalanta ha sconfitto agevolmente la Cremonese, nel posticipo del lunedì di Serie A. Leggi anche: Atalanta-Borussia Dortmund: rimonta pazzesca della Dea. In gol l’ex Milan Pasalic Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il paradosso di Ruggeri: protagonista in Champions, ma 0 presenze in azzurro; Atalanta-Lazio ai rigori: Motta porta la Lazio in finale contro l’Inter; Quanti punti deve fare il Napoli per arrivare in Champions: l’aritmetica è chiara…; Ranieri-Gasperini, cosa c'era dietro allo sfogo di Sir Claudio prima di Roma-Pisa: la fiducia dei Friedkin e i dubbi sul futuro. Belotti e quel provino senza successo con l’AtalantaIn vista di Cagliari-Atalanta, emerge un’intervista del 2014 ad Andrea Belotti: lo scarto dall’Atalanta e l’inizio della sua carriera tra emozione e sacrificio. calciocasteddu.it Palladino: Scamacca o Krstovic? Rispondo così. CDK non stava bene, out Hien. Scalvini, Kolasinac, Carnesecchi…Conferenza Palladino Atalanta Lazio - Vigilia della sfida tra Atalanta e Lazio, semifinale di ritorno Coppa Italia: le parole di Palladino ... fantamaster.it Il comunicato della società e le dichiarazioni di Gasp su Massara sono chiare. Nella prossima stagione l’allenatore avrà spazio per agire come ai tempi dell’Atalanta. Forse la prima vera Roma di Gasp a sarà quella del 2026-27. - facebook.com facebook Per Mazzitelli e Pavoletti niente Cagliari-Atalanta: ancora rinviato il rientro x.com