L’Atalanta batte la Cremonese 2-1 nel posticipo di lunedì. La squadra di Gasperini domina il match, segna due gol e controlla la partita. Nel finale, la Cremonese trova un gol che rende il risultato meno netto, ma i tre punti restano alla Dea. Una vittoria importante per l’Atalanta, che mantiene il passo in campionato.

Bergamo, 9 febbraio 2026 – L' Atalanta ha sconfitto agevolmente la Cremonese, nel posticipo del lunedì di Serie A. Il match delle 18:30 alla New Balance Arena, valido per la 24^ giornata di campionato, è stato a senso unico in favore dei bergamaschi, che si sono imposti per 2-1. A decidere la partita sono stati i gol firmati da Nikola Krstovic al 13' e Davide Zappacosta al 25', i quali hanno spianato la strada verso il successo alla Dea. I grigiorossi non sono mai riusciti ad impensierire seriamente i padroni di casa, che hanno amministrato il vantaggio e sono andati più volte vicini al tris, salvo incassare proprio allo scadere il gol della bandiera di Morten Thorsby. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Atalanta-Cremonese 2-1: la Dea domina, incassa un gol nel finale ma conquista i tre punti

Approfondimenti su Atalanta Cremonese

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Atalanta Cremonese

