Atalanta-Borussia Dortmund | rimonta pazzesca della Dea In gol l’ex Milan Pasalic

L'Atalanta ha battuto il Borussia Dortmund con un risultato di 4-1 in una partita ricca di emozioni. L'incontro ha visto segnare anche Pasalic, ex giocatore del Milan. La squadra italiana ha messo a segno una rimonta sorprendente durante la sfida. La partita si è conclusa con il successo della formazione di casa.

L'Atalanta vince 4-1 contro il Borussia Dortmund dopo una partita pazzesca. Gol anche per l'ex calciatore del Milan Pasalic. L'Atalanta compie una vera e propria impresa e si qualifica agli ottavi di finale di Champions League, eliminando il Borussia Dortmund. Il gol anche l'ex Milan Pasalic. Il video da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Atalanta-Borussia Dortmund: rimonta pazzesca della Dea. In gol l’ex Milan Pasalic Atalanta-Borussia Dortmund highlights: rimonta pazzesca della Dea!L'Atalanta compie una vera e propria impresa e si qualifica agli ottavi di finale di Champions League, eliminando il Borussia Dortmund. Diretta gol Champions League LIVE: Atalanta Borussia Dortmund 3-0, Pasalic cala il tris e fa volare la DeaCalhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse. Una selezione di contenuti sullo stesso tema. Temi più discussi: Atalanta-Borussia Dortmund highlights: rimonta pazzesca della Dea!; Champions, Atalanta-Borussia Dortmund 4-1: la Dea vola agli ottavi con una rimonta da film; Atalanta da sogno, 4-1 al Borussia Dortmund: rimonta storica e ottavi raggiunti; Champions League: impresa Atalanta, rimonta il Dortmund e va agli ottavi. Atalanta-Borussia Dortmund 4-1, gol e highlights: Dea agli ottavi di ChampionsImpresa dell'Atalanta! La squadra di Palladino travolge 4-1 il Borussia Dortmund, rimonta il 2-0 subito in Germania ed è qualificata agli ottavi di finale di Champions. Decisivo un rigore perfetto di ... sport.sky.it Atalanta-Borussia Dortmund 4-1: impresa storica, la Dea vola agli ottaviAtalanta-Dortmund 4-1: rimonta pazzesca con gol di Scamacca, Zappacosta, Pasalic e Samardzic. Cronaca e analisi dell'impresa in Champions. lifestyleblog.it https://vigilantekorsou.news/atalanta-ku-sorprendente-remontada-kontra-borussia-dortmund/ - facebook.com facebook Krstovic mostra i tagli alla testa dopo il rigore procurato che ha deciso Atalanta-Borussia x.com