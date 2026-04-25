Asturie Baroncini 2° | primo podio dopo l’incidente In Bretagna vince Magagnotti

Nelle Asturie, il ciclista italiano si è piazzato secondo, ottenendo il primo podio dopo un incidente avvenuto in agosto che aveva messo a rischio la sua sicurezza. Nel frattempo, in Bretagna, un altro atleta ha conquistato la vittoria. Il ciclista romagnolo della squadra Uae ha concluso la gara in seconda posizione, mentre in Francia un altro corridore si è imposto tra gli elite.

Buoni segnali per il ciclismo italiano tra Spagna e Francia. Anzitutto il secondo posto di Filippo Baroncini al Giro delle Asturie, tappa 3, a 26” dal vincitore, Edgar David Cadena. Il romagnolo della Uae aveva rischiato la vita l’anno scorso, cadendo al Giro di Polonia: tornato in gruppo a fine marzo, questo è il primo podio e la cosa fa davvero ben sperare. E poi va segnalato il successo di Alessio Magagnotti nella prima tappa del Tour de Bretagne, categoria 2.2. Il talento trentino della Red Bull rookies, classe 2007, ha vinto in volata dopo una giornata passata all’attacco ed è il primo leader.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Asturie, Baroncini 2°: primo podio dopo l’incidente. In Bretagna vince Magagnotti Notizie correlate Trofeo Palma, successo in volata di Marit. Podio per Magagnotti. L’Italia piazza quattro atleti in Top 10La settimana di corse in terra maiorchina si conclude con l’ennesimo successo colto dalla Red Bull – BORA – hansgrohe, formazione che ha... Leggi anche: Weston, primo oro britannico maschile e il paradosso Gran Bretagna: vince senza avere una pista