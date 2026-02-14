Weston primo oro britannico maschile e il paradosso Gran Bretagna | vince senza avere una pista

Weston ha conquistato il primo oro britannico maschile ai Giochi invernali, dimostrando che si può vincere anche senza una pista di casa. La sua vittoria arriva inaspettata, considerando che la Gran Bretagna non ha investito molto nello skeleton, e lui ha saputo sfruttare al massimo ogni run. Weston ha sfruttato la sua esperienza e determinazione su un tracciato straniero, portando a casa il primo oro individuale per il suo paese dal 1980.

Quarantadue anni. Tanto ci è voluto a un rappresentante maschile della Gran Bretagna per tornare a conquistare un oro nei Giochi invernali. Lo fece Christopher Dean in coppia con Jayne Thorvill nel pattinaggio. Diventano 46 per una vittoria di singolo, sempre nel pattinaggio con Robin Cousins. Mai nessun uomo nello skeleton. Perché invece a livello femminile sono bene tre gli ori conquistati da atlete britanniche dal 2010 al 2018. A colmare questa lacuna è stato Matt Weston che ha dominato la gara di skeleton maschile. E per Weston è un trionfo che corona una carriera iniziata da un infortunio: il britannico infatti si è fratturato la schiena due volte, una volta così gravemente da costringerlo a usare la sedia a rotelle e rinunciare al suo primo amore, il taekwondo.