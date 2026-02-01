La corsa in terra maiorchina si chiude con una vittoria di Marit in volata. L’atleta della Red Bull – BORA – hansgrohe conquista il primo posto, mentre Magagnotti si piazza sul podio. Quattro italiani finiscono nella top 10, dimostrando ancora una volta la buona forma del nostro movimento ciclistico. La squadra tedesca ha dominato la scena in questa settimana di corse.

La settimana di corse in terra maiorchina si conclude con l’ennesimo successo colto dalla Red Bull – BORA – hansgrohe, formazione che ha letteralmente dominato la scena. Arne Marit s’impone in volata nel trofeo Palma grazie alla sua inesorabile progressione negli ultimi metri e non lascia scampo ai rivali. L’Italia chiude con il podio di Magagnotti e piazza quattro atleti in Top 10. Il belga, al secondo successo della sua carriera da professionista, precede allo sprint il tedesco Max Canter della XDS Astana Team. Completa il trionfo della Red Bull il terzo posto conquistato dal giovane, classe 2007, Alessio Magagnotti che porta a casa un piazzamento di prestigio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Trofeo Palma, successo in volata di Marit. Podio per Magagnotti. L’Italia piazza quattro atleti in Top 10

La terza edizione del Trofeo Palma femminile si è conclusa con la vittoria di Cat Ferguson, britannica, che ha prevalso allo sprint nella gara di 138 chilometri da Llucmajor a Llucmajor.

Segui in tempo reale le gare di pattinaggio artistico agli Europei 2026.

