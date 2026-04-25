AstroLuca torna a volare nel triathlon Parmitano | Così mi sono qualificato al mondiale Ironman

L'astronauta italiano dell'ESA Luca Parmitano ha condiviso la sua esperienza nel triathlon, raccontando come si sia qualificato per il mondiale Ironman. La sua partecipazione a questa competizione sportiva si inserisce in un percorso che ha coinvolto allenamenti intensi e gare di diverse discipline. Parmitano ha spiegato come la passione per lo sport lo abbia portato a superare vari ostacoli lungo il cammino, arrivando così alla qualificazione.

“L’alba è ancora lontana e iI temporale arriverà solo fra molte ore, ma l’aria è già carica di energia: vibra come una corda tesa allo spasimo, mentre 2200 atleti contemplano nella loro mente la giornata che sta per iniziare, l’atto finale di un percorso durato mesi o, per qualcuno, anni di allenamenti, sudore, chilometri in silenzio, accompagnati solo dai propri pensieri o dal suono dell’acqua, del vento, dei propri passi”. Queste sono le emozioni di Luca Parmitano pochi istanti prima della partenza di Ironman Texas - North American Championship, la gara “di casa” che gli regalerà il sogno della qualificazione alla finale mondiale di Kona della sua categoria di età.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - AstroLuca torna a volare nel triathlon. Parmitano: "Così mi sono qualificato al mondiale Ironman" Notizie correlate Leggi anche: Il triathlon torna all'Idroscalo: sprint e olimpico a Milano nel fine settimana Leggi anche: Sfogo Fofana: "Ho cambiato ruolo per il Milan, ma non è il mio. E così mi sono giocato il Mondiale"