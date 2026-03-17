Sfogo Fofana | Ho cambiato ruolo per il Milan ma non è il mio E così mi sono giocato il Mondiale

Da gazzetta.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrocampista del Milan ha rilasciato un'intervista all'Equipe in cui ha spiegato di aver cambiato ruolo con la squadra, anche se non si sente a suo agio in quella posizione. Ha aggiunto di aver perso l’opportunità di partecipare al Mondiale a causa di questa modifica, e ha riferito che, all’inizio, era felice di giocare più in avanti, anche se ora non è più così.

Confessione e sacrificio. Youssouf Fofana mette le cose in chiaro, perché se il francese fa il titolare nel Milan, non ne trae i benefici attesi, soprattutto con il cambio di ruolo voluto da Allegri, in chiave nazionale. Giovedì infatti Didier Deschamps convocherà i Bleus per le due amichevoli di fine mese e il rossonero rischia di non esserci. Di nuovo, visto che l'ultima chiamata risale all'ottobre del 2024: “Sono un danno collaterale”, spiega il centrocampista all'Equipe. In realtà una battuta per sdrammatizzare, in riferimento al fatto che lo scorso anno la Serie A in Francia non è stata trasmessa, se non a fine stagione dal canale dell'Equipe. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Sfogo Fofana: "Ho cambiato ruolo per il Milan, ma non è il mio. E così mi sono giocato il Mondiale"

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