Sfogo Fofana | Ho cambiato ruolo per il Milan ma non è il mio E così mi sono giocato il Mondiale

Il centrocampista del Milan ha rilasciato un'intervista all'Equipe in cui ha spiegato di aver cambiato ruolo con la squadra, anche se non si sente a suo agio in quella posizione. Ha aggiunto di aver perso l’opportunità di partecipare al Mondiale a causa di questa modifica, e ha riferito che, all’inizio, era felice di giocare più in avanti, anche se ora non è più così.