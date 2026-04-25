Assoluti Indoor | Santoro domina e Pizzini stravolge i pronostici

Nella prima giornata degli Assoluti Indoor a Torino, Santoro ha vinto nella gara dei 60 metri e nel salto in lungo, mentre Pizzini ha ottenuto il successo nel salto triplo e nei tre metri femminili grazie a un errore tecnico di Pellacani. Conte ha conquistato la vittoria nel salto in alto. Le competizioni si sono svolte senza variazioni significative rispetto al programma previsto.

? Cosa sapere Santoro, Pizzini e Conte vincono le prime finali degli Assoluti Indoor a Torino.. L'errore tecnico di Pellacani permette la vittoria di Pizzini nei tre metri femminili.. Venerdì 25 aprile 2026, la piscina di Torino ha trionfare Matteo Santoro dal metro, Elisa Pizzini dai tre metri e Simone Conte dalla piattaforma, in una giornata inaugurale che ha già segnato la gerarchia degli Assoluti Indoor. Il tappeto azzurro torinese ha restituito i primi verdetti di questa competizione nazionale. Tre finali, tre volti diversi sul gradino più alto del podio, e una gestione delle emozioni che ha oscillato tra la precisione millimetrica dei tuffi e l’errore tecnico che può cambiare un destino sportivo in un istante.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Assoluti Indoor: Santoro domina e Pizzini stravolge i pronostici Notizie correlate Leggi anche: Tuffi, Santoro vince dal metro agli assoluti di Torino. Pizzini sorprende Pellacani, vittoria di Conte Campionati italiani Assoluti indoor: Palmisano domina, record Fortunato – LIVEI campionati italiani Assoluti indoor si stanno svolgendo ad Ancona: vittoria agevole per Palmisano, bene anche Fortunato Il PalaCasali di Ancona è... Contenuti di approfondimento Tuffi, Santoro vince dal metro agli assoluti di Torino. Pizzini sorprende Pellacani, vittoria di ConteSi è alzato il sipario sugli Assoluti Indoor 2026 a Torino. Una prima giornata che ha visto lo svolgimento di tre finali, con le vittorie di Matteo ... oasport.it Campionati Italiani Assoluti Indoor: le gare di sabato 28 febbraioIn corso la seconda giornata dei Campionati Italiani Indoor Assoluti. Dopo le gare del peso maschile e femminile disputate nel prologo di venerd' 27 febbraio, le gare dei Campionati Italiani Assoluti ... fidal.it