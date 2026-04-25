Un rappresentante istituzionale ha dichiarato che, al momento, non ci sono segnalazioni di emergenze legate alla disponibilità di jet fuel sull’isola. Ha precisato che attualmente non si registrano allarmi riguardo al carburante per gli aeroporti locali, anche se ha sottolineato la necessità di continuare a monitorare la situazione, considerando che gli aeroporti collegati sono anche di altre destinazioni.

"Ad oggi noi non abbiamo rilevato nessun allarme per il jet fuel e non c'è alcuna emergenza per quanto riguarda la disponibilità del carburante in Sardegna ma ovviamente questa situazione va monitorata perché gli aeroporti non sono solo i nostri ma sono anche quelli del resto delle destinazioni. Ovviamente bisogna fare attenzione anche alla questione del prezzo ". Lo ha detto all'ANSA, a margine del corteo del 25 aprile, l'assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca, dopo gli allarmi lanciati dai vertici di Ryanair e Aeroitalia su una prima stima di disponibilità di carburante per gli aerei sino a maggio. "Noi stiamo attivando il dialogo con tutti i soggetti che poi sono coinvolti in questo processo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Assessora Sardegna, 'ad oggi nessuna emergenza per jet fuel nell'Isola'

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