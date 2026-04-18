Roma | riapre strada per borgo Isola Farnese assessora superata emergenza

A Roma, via dell’Isola Farnese è stata riaperta al traffico dopo i lavori di messa in sicurezza del costone interessato da frane. La strada era stata chiusa nei mesi scorsi a causa di alcuni eventi franosi che avevano reso necessario intervenire per garantire la stabilità del terreno. L’assessora ha dichiarato che l’emergenza è stata superata e la strada è ora accessibile di nuovo.

Riaperta via dell’Isola Farnese a Roma, dopo gli interventi di messa in sicurezza del costone interessato da alcuni eventi franosi che nei mesi scorsi avevano portato alla chiusura della strada. Il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato il 16 aprile l’ordinanza che dispone la riapertura parziale, temporanea e condizionata, al transito veicolare e pedonale nel tratto compreso tra il civico 175 ed il civico 190. Dalla sera del 17 aprile l’accesso al borgo è pertanto nuovamente percorribile con limitazioni e misure di sicurezza. Interventi di Messa in Sicurezza. L’ordinanza “rappresenta il passaggio decisivo al termine di lavori molto complessi – commenta l’assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini -.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: riapre strada per borgo Isola Farnese, assessora “superata emergenza” Notizie correlate Leggi anche: Isola Farnese, si lavora su strada e messa in sicurezza. E c’è chi abbandona il borgo isolato Isola Farnese è di nuovo libera: aperta l'unica strada di collegamento per il borgo rimasto isolato tre mesiGruppi di residenti si sono anche scattati delle foto per celebrare il momento tanto atteso. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Gualtieri firma l'ordinanza: Isola Farnese non è più isolata, ma se piove la strada si chiuderà in automatico; Roma, il borgo Isola Farnese isolato dalla frana: La riapertura parziale della strada non basta; Frana a Isola Farnese, riapre la strada: senso unico alternato e stop automatico in caso di allerta; Isola Farnese, riapre l’unico accesso al borgo. Riapre via dell’Isola Farnese dopo le frane: strada percorribile con limitazioniRiattivata la circolazione dopo gli interventi di messa in sicurezza del costone roccioso. Riapertura parziale con nuove misure di sicurezza ... rainews.it Isola Farnese, si corre ai ripari: sensori di movimento anti-frana per riaprire la strada del borgo isolatoDopo i crolli causa maltempo di gennaio, un'ordinanza del sindaco consente la riapertura parziale della via di accesso. I residenti: i disagi restano ... roma.corriere.it Isola Farnese è di nuovo libera: aperta l'unica strada di collegamento per il borgo rimasto isolato tre mesi ift.tt/VzQpYJa x.com Riaperta da poche ore la strada a Isola Farnese dove il regista vive. Brass era "ostaggio" in casa propria dal 9 gennaio, quando il terreno ebbe un cedimento e la via principale fu chiusa facebook