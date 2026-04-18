La Commissione europea sta valutando un piano di emergenza per la distribuzione del carburante per aerei tra i Paesi membri. La misura arriva in risposta alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, che potrebbero portare a una carenza di jet fuel. La preoccupazione principale riguarda la possibilità di una scarsità di carburante per i voli commerciali, con potenziali ripercussioni sul traffico aereo europeo.

La Commissione europea sta studiando misure di emergenza per gestire la distribuzione del carburante per aerei tra i Paesi membri, in risposta al rischio di una carenza fisica di jet fuel causata dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Il piano mira a proteggere la continuità dei voli e la stabilità del settore turistico durante l’estate, evitando che le difficoltà di approvvigionamento colpiscano in modo sproporzionato alcune aree dell’Unione. Il energetico globale sta subendo trasformazioni profonde che mettono a rischio la disponibilità stessa delle risorse necessarie al trasporto aereo. La situazione attuale non riguarda più soltanto l’incremento dei costi, ma si è spostata su un piano di reale incertezza riguardo alla presenza fisica del combustibile nelle raffinerie europee.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jet fuel a rischio: l’Europa prepara un piano d’emergenza per i voli

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