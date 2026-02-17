Hamas rifiuta il disarmo tensione Iran-Usa | nuovi equilibri globali

Basem Naim di Hamas ha dichiarato che il movimento non si piegherà alle pressioni degli Stati Uniti sul disarmo, rispondendo a una richiesta americana fatta durante le recenti negoziazioni. La sua affermazione arriva in un momento di crescenti tensioni tra Iran e Stati Uniti, che rischiano di alterare gli equilibri nella regione. Naim ha anche sottolineato che Hamas continuerà a sostenere la propria posizione senza compromessi, anche se questo potrebbe aumentare le tensioni con Washington. La questione del disarmo rimane quindi un punto di rottura tra le parti coinvolte.

Un esponente di primo piano di Hamas, Basem Naim, ha chiarito in un colloquio con il sito statunitense Drop Site che il movimento non intende accettare imposizioni sul disarmo formulate da una sola parte. Le sue parole arrivano mentre Donald Trump e Benjamin Netanyahu insistono sulla necessità di una Gaza priva di armi come prerequisito per la ricostruzione e per l'eventuale passaggio a una nuova fase della tregua. Naim, coinvolto nei negoziati per il cessate il fuoco, ha escluso che l'organizzazione possa aderire a richieste che definisce estreme, ribadendo che la smilitarizzazione totale della Striscia di Gaza non è sul tavolo nelle condizioni attuali.