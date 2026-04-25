? Cosa sapere Uomini e Donne e Il Paradiso delle Signore registrano nuovi record di ascolti il 24 aprile.. L'incremento di spettatori conferma la tenuta dei grandi brand tra reality e fiction nazionali.. Ieri sera, 24 aprile 2026, i dati dell’audience hanno confermato la supremazia di Uomini e Donne e Il Paradiso delle Signore, che con un incremento rispettivamente di 91.000 e 78.000 spettatori hanno dominato le classificiche televisive nazionali. Mettiamoci comodi, perché i numeri della serata di venerdì raccontano una storia di grande tenacia per alcuni protagonisti del piccolo schermo. Se pensavate che il televisivo fosse ormai stabilizzato, i nuovi dati sulla total audience ci dicono che c’è ancora molto movimento tra i divani degli italiani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ascolti TV: Uomini e Donne e Il Paradiso volano con nuovi record

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