Ascolti TV Total Audience | Venerdì 6 Marzo 2026 Uomini e Donne in testa +97K segue Il Paradiso +63K

Venerdì 6 marzo 2026, nella serata televisiva, Uomini e Donne ha registrato il maggior numero di spettatori con circa 97.000 persone. A seguire, Il Paradiso ha ottenuto circa 63.000 spettatori. The Voice Generations su Rai1 ha avuto il pubblico più numeroso tra i programmi in onda, attirando circa 2 milioni di telespettatori.

Nella serata di venerdì 6 marzo 2026, in total audience, il programma più seguito è stato The Voice Generations su Rai1, che ha catturato l'attenzione di 2.610.000 spettatori, pari al 18,71% di share. Su Canale5, Io Sono Farah ha conquistato 1.848.000 spettatori, con uno share del 14,69%. Su Rai2, il film House of Gucci ha intrattenuto 558.000 spettatori, registrando il 3,6% di share, mentre Top Gun – Maverick su Italia1 ha raggiunto 1.541.000 spettatori e il 9,68% di share. Su Rai3, La Pelle del Mondo ha raccolto 665.000 spettatori con il 3,9% di share. Su Rete4, dopo la presentazione a 974.000 spettatori (4,95%), Quarto Grado ha totalizzato 1.