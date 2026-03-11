Ascolti TV Total Audience | Martedì 10 Marzo 2026 Uomini e Donne +110K Il Paradiso +67K

Martedì 10 marzo 2026, gli ascolti TV mostrano un aumento di 110 mila spettatori per Uomini e Donne e di 67 mila per Il Paradiso. La serata vede Rai1 in testa con Le Libere Donne, che ha registrato circa 2 milioni di spettatori. I dati si riferiscono alla total audience, evidenziando le preferenze del pubblico in quella giornata.

Nella serata di martedì 10 marzo 2026, Rai1 si conferma leader in Total Audience con Le Libere Donne, che ha raccolto 2.873.000 spettatori pari al 17,83% di share. Su Canale5, Taratata – Tutto in una Notte ha ottenuto 1.537.000 spettatori con il 13,38%, mentre l'After Show ha raggiunto 550.000 spettatori (16,28%). Su Rai2, dopo la presentazione a 521.000 spettatori (2,46%), Stasera a Letto Tardi ha intrattenuto 579.000 spettatori (4,12%). Italia1 con Le Iene presentano: Inside ha totalizzato 1.028.000 spettatori pari al 9,23%, mentre Rai3 con FarWest ha registrato 597.000 spettatori (3,65%). Rete4 con È Sempre Cartabianca ha raccolto 544.000 spettatori (4,42%), e su La7, DiMartedì ha raggiunto 1.

