La morsa dei carabinieri sulla Baragiola | blitz notturno nei boschi e pusher in fuga

La morsa dei carabinieri sulla Baragiola: blitz notturno nei boschi e pusher in fuga È stata un’operazione rapida e mirata quella condotta nella serata del 12 febbraio 2026 dai carabinieri di Como, con i militari della Stazione di Olgiate Comasco impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona boschiva della Baragiola. I militari hanno intercettato un gruppo di giovani sospetti che tentava di nascondersi tra gli alberi, scappando tra i cespugli per evitare il blitz. Durante le verifiche, sono stati trovati diversi involucri di droga abbandonati nel

Nel bivacco nascosto tra la vegetazione sequestrati hashish, cocaina ed eroina: il pusher riesce a scappare nel buio, indagini in corso Nel cuore dell'area verde "Baragiola", nel comune di Olgiate Comasco, nascosto tra la vegetazione, è stato individuato un vero e proprio bivacco utilizzato come base operativa per l'attività di spaccio. All'interno si trovava un uomo, descritto come di probabile origine nordafricana, che alla vista delle divise si è dato immediatamente alla fuga, riuscendo a far perdere le proprie tracce tra gli alberi. La perquisizione dell'area ha confermato i sospetti. I carabinieri hanno sequestrato circa 30 grammi di hashish, 28 grammi di cocaina e 25 grammi di eroina del tipo "brown sugar", oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.