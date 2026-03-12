L’Arsenal deve migliorare dice Arteta dopo il pareggio del Leverkusen

L’allenatore dell’Arsenal ha dichiarato che la squadra deve migliorare dopo il pareggio contro il Leverkusen in un incontro valido per la competizione europea. La partita si è conclusa senza vincitori né vinti, lasciando aperto il discorso sulle prestazioni della formazione. Arteta ha commentato l’esito della partita e ha evidenziato la necessità di lavorare su alcuni aspetti per le prossime gare.

L'allenatore dell'Arsenal Mikel Arteta ha ammesso che la sua squadra dovrà migliorare significativamente il proprio gioco quando il Bayer Leverkusen visiterà gli Emirati per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I Gunners, che hanno superato la fase di campionato con un record perfetto di otto vittorie su otto, hanno avuto bisogno di un rigore al 90? di Kai Havertz per salvare un pareggio per 1-1 in Germania. "Mi è piaciuto che emotivamente abbiamo capito cosa dovevamo fare, ma il livello di esecuzione ovviamente deve essere migliore", ha detto Arteta.