Jannik Sinner ha dichiarato di essere soddisfatto del suo servizio durante il torneo di Indian Wells, dove ha vinto per la prima volta in carriera sul cemento della California. Arrivato a Miami con nuove consapevolezze, il tennista italiano punta a ripetere il successo e ha espresso l’intenzione di migliorare in diverse aree del suo gioco prima di affrontare il prossimo appuntamento.

Jannik Sinner vuole completare la prestigiosa doppietta Indian Wells-Miami e, dopo aver trionfato per la prima volta in carriera sul cemento della California, arriva in Florida con nuove consapevolezze e con l’obiettivo di arrivare fino in fondo. In attesa di concentrarsi sulla parte di stagione riservata alla terra rossa europea, il n.2 al mondo spera di centrare il bersaglio grosso anche nel secondo Masters 1000 dell’anno per mettersi alle spalle la deludente tournée australiana e ribadire la sua superiorità sulle superfici rapide. “ È un momento buono per me. Cerchiamo di dare il massimo e di continuare a spingere. Ancora non ho avuto tanto tempo per adattarmi a causa della pioggia, ma sono contento di essere di nuovo a Miami. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner: “Soddisfatto del servizio a Indian Wells, ma posso migliorare in molte aree”

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