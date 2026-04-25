Artemis II c’è pure un’eccellenza romagnola

Il professore Andrea Togni, 33 anni, di San Mauro Pascoli, è tornato a casa dopo aver partecipato alla missione Artemis II nel Kentucky. La spedizione ha coinvolto un equipaggio intento a orbitare attorno alla Luna. Togni, scienziato e docente, ha completato il suo ruolo durante la missione e ora è di ritorno nella sua città natale. La sua esperienza si inserisce in un contesto di programmi spaziali statunitensi.

È tornato a casa, a San Mauro Pascoli, il professore scienziato Andrea Togni, 33 anni, dal Kentucky dopo avere seguito l’avventura della missione Artemis II attorno alla Luna. Togni è già considerato un’altra eccellenza della Romagna. Quale è stato il suo lavoro con l’ Università del Kentucky per la missione Artemis? "La Morehead State University, dove sono professore, è nel Kentucky. Nel lavoro di supporto ad Artemis, sono stato il principale promotore perchè la Nasa cercava dei volontari per fare un’attività di tracciamento del percorso della navicella. Praticamente noi ricevevamo un segnale delle onde radio da cui andavamo a stimare la velocità della navicella tramite l’effetto doppler.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Artemis II, c’è pure un’eccellenza romagnola Notizie correlate Squacquerone e Bucciato in semifinale: eccellenza romagnolaLa Centrale del Latte di Cesena ha ottenuto l’accesso alla semifinale degli Italian Cheese Awards 2026, confermando la sua posizione di eccellenza... Leggi anche: Eccellenza. Beffa Sant’Agostino col Pietracuta. La rete romagnola nel recupero Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Artemis II, c’è pure un’eccellenza romagnola; C'è spazio per gli alpinisti sulla Luna? Storia e attualità di un sogno; La Terra come eccezione: da Artemis II lo stupore di una scialuppa sospesa nel caos apparente; MoltoFuturo, un altro Spazio: dalla missione Artemis II ai progetti pronti al decollo. Artemis II, c’è pure un’eccellenza romagnolaAndrea Togni, da San Mauro Pascoli all’Università del Kentucky, tra i promotori del tracciamento della navicella per la Nasa ... ilrestodelcarlino.it Cosa c’è dietro al ritorno dell’uomo sulla Luna con Artemis II (e III nel 2028)? Ovvio: la sfida spaziale tra Cina, Russia e Usa (come durante la Guerra Fredda)Artemis II è tornata sulla terra dopo una missione epocale che anticipa quella di Artemis III, da programma prevista per il 2028, che permetterà all’uomo di tornare sulla luna. Oltre all’incredibile c ... mowmag.com Un esperimento senza precedenti sulla superficie lunare per svelare un pericolo invisibile che minaccia le future basi abitate del programma Artemis. https://tech.everyeye.it/notizie/nasa-pianificando-appiccare-incendi-luna-assurdo-873832.htmlutm_mediu - facebook.com facebook