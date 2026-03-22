Squacquerone e Bucciato in semifinale | eccellenza romagnola

La Centrale del Latte di Cesena ha raggiunto le semifinali degli Italian Cheese Awards 2026 con i formaggi Squacquerone e Bucciato, dimostrando ancora una volta la qualità dei prodotti romagnoli nel settore caseario. La notizia riguarda direttamente l’azienda e le sue produzioni, che si sono distinte tra molte altre concorrenti a livello nazionale.

La Centrale del Latte di Cesena ha ottenuto l’accesso alla semifinale degli Italian Cheese Awards 2026, confermando la sua posizione di eccellenza nel settore lattiero-caseario. L’appuntamento si terrà a Cittadella tra il 17 e il 19 aprile, dove l’azienda cesenate presenterà lo Squacquerone di Romagna DOP e il Bucciato Romagnolo nella categoria freschissimo. Questa qualificazione arriva dopo due vittorie consecutive ottenute negli anni precedenti con lo stesso prodotto simbolo della tradizione locale. La presenza in gara rappresenta per Daniele Bazzocchi, direttore dell’azienda, un motivo di orgoglio che testimonia la qualità continua del lavoro svolto per valorizzare le risorse territoriali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Squacquerone e Bucciato in semifinale: eccellenza romagnola Articoli correlati Italian Cheese Awards, squacquerone e bucciato romagnolo in semifinaleCentrale del Latte di Cesena conferma il proprio ruolo di protagonista nel panorama caseario nazionale conquistando l’accesso alla semifinale degli... Leggi anche: Bisceglie-Città di Luzzi 5-0, pugliesi in semifinale Calcio: coppa Italia di Eccellenza Approfondimenti e contenuti su Squacquerone e Bucciato in semifinale... Discussioni sull' argomento Italian Cheese Awards, squacquerone e bucciato romagnolo in semifinale; Italian Cheese Awards squacquerone e bucciato romagnolo in semifinale. Italian Cheese Awards, squacquerone e bucciato romagnolo in semifinaleCentrale del Latte di Cesena conferma il proprio ruolo di protagonista nel panorama caseario nazionale conquistando l’accesso alla semifinale ... msn.com Centrale del Latte di Cesena in semifinale agli Italian Cheese Awards 2026L’azienda conferma il ruolo di protagonista nel panorama caseario nazionale conquistando l’accesso alla semifinale di uno dei più prestigiosi concorsi dedicati ai formaggi italiani. Squacquerone di Ro ... corrierecesenate.it Alma TV Food. Bryan Todd · Bailando Contigo (Dancing With You) (Instrumental). Piadina romagnola: 10min fatta in casa! Farina, strutto, sale. Farcisci con prosciutto crudo e squacquerone. Paradiso! Qual è la tua farcitura preferita Dimmela nei comment - facebook.com facebook