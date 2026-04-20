Eccellenza Beffa Sant’Agostino col Pietracuta La rete romagnola nel recupero

Nel match tra Pietracuta e Sant’Agostino, la squadra di casa ha conquistato una vittoria per 2-1. La partita si è svolta a Pietracuta e ha visto in campo diversi giocatori, tra cui Fabbri, Valli Casadei, Mani, Cevoli e Osayande. La formazione ospite ha tentato di rientrare in partita, ma non è riuscita a evitare la sconfitta. La gara si è conclusa con i tre punti per la squadra di casa.

Pietracuta 2 S. Agostino 1 PIETRACUTA: Amici, Fabbri, Valli Casadei, Mani, Cevoli, Pasolini, Sapori, Capicchioni, Osayande, Lazzari (1’ st Bernardi), Zannoni. All.: Zanini. S. AGOSTINO: Costantino, Fiore, Sarti, Iazzetta (30’ st Vanzini), Checchi, Fedozzi, Lisanti (35’ st Ginesi), Frignani, Nisi, Orlandi, Pierfederici (38’ pt Ascanelli). All.: Biagi. Arbitro: Zorzon di Trieste. Reti: 34’ pt Nisi (S), 1’ st Osayande (P), 49’ st Sapori (P). Note: ammoniti: Mani (P), Costantino (S), Iazzetta (S), Lisanti (S), Frignani (S). Espulso: Orlandi (S) al 31’ st. IL SANT’AGOSTINO esce sconfitto in extremis dal campo del Pietracuta, al termine di una gara intensa e ricca di occasioni, decisa solo all’ultimo minuto di recupero.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Beffa Sant’Agostino col Pietracuta. La rete romagnola nel recupero Notizie correlate Eccellenza: poche chance per il mesola a mezzolara. Sant’Agostino a Pietracuta, Comacchiese col Fratta Terme per i punti salvezzaIl Sant’Agostino per chiudere il discorso salvezza, la Comacchiese per tornare ai tre punti e fare un balzo in avanti. Eccellenza e promozione. Sant’Agostino col Solarolo, al piano di sotto spicca il derby tra Gallo e CenteseDopo la sconfitta di sabato scorso al "Mazza" contro l’Ars et Labor, il Sant’Agostino può certificare la salvezza in casa contro il Solarolo,... Contenuti e approfondimenti Eccellenza: poche chance per il mesola a mezzolara. Sant’Agostino a Pietracuta, Comacchiese col Fratta Terme per i punti salvezzaIl Sant’Agostino per chiudere il discorso salvezza, la Comacchiese per tornare ai tre punti e fare un balzo in ... msn.com Beffa Sant’Agostino: i playout sono in bilicoUna splendida giornata di sport legata alla salvezza diretta dei ramarri, senza passare dalla lotteria dei play out grazie alla splendida vittoria ottenuta con il Sanpaimola e della concomitante ... ilrestodelcarlino.it