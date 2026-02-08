Treviso | Il Biblio si anima con il jazz di Campagnolo e Palladin giovedì 12 febbraio

Questa settimana Treviso si anima con un evento musicale al Biblio. Giovedì 12 febbraio, il locale ospita un duo di talento, Giulio Campagnolo e Davide Palladin, pronti a far ascoltare un concerto di jazz di alta qualità. Campagnolo suona l’organo Hammond, Palladin la chitarra. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica dal vivo.

Il Biblio di Treviso si prepara ad accogliere una serata di jazz di alta qualità giovedì 12 febbraio, con l’esibizione del duo composto da Giulio Campagnolo all’organo Hammond e Davide Palladin alla chitarra. L’appuntamento, che si terrà in Via Armando Diaz 3A a partire dalle ore 20:00, rappresenta un’altra tappa fondamentale per la rassegna “Giovedì Jazz al Biblio”, un evento ormai consolidato nel panorama culturale trevigiano e capace di attrarre un pubblico affezionato e sempre numeroso. L’incontro tra le sonorità calde e avvolgenti dell’Hammond e la versatilità della chitarra jazz promette di creare un’atmosfera unica, un dialogo musicale intenso e ricco di sfumature che si preannuncia come un’esperienza indimenticabile per gli amanti del genere.🔗 Leggi su Ameve.eu

