Distribuiti fogli con dati su studentessa con DSA durante assemblea d’istituto | il Garante sanziona la scuola con 2.000 euro

Durante un’assemblea d’istituto, alcuni fogli contenenti dati relativi a una studentessa con DSA sono stati distribuiti tra gli studenti. Il Garante per la protezione dei dati personali ha preso provvedimenti nei confronti della scuola, imponendo una sanzione di 2.000 euro per la diffusione non autorizzata di informazioni sensibili. La vicenda riguarda la gestione dei dati personali in ambito scolastico e le norme sulla privacy.