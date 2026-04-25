Arrestata giovane violenta | voleva strozzare la compagna col guinzaglio del cane

Una giovane donna è stata arrestata dopo un episodio violento avvenuto in un appartamento. La donna ha cercato di strangolare la compagna usando il guinzaglio del cane, mentre quest’ultima le aveva appena sferrato un colpo con il manico di una scopa. Per evitare ulteriori conseguenze, la giovane si è gettata dal balcone al primo piano. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine per gestire la situazione.

Si è lanciata dal balcone di casa, al primo piano, per sfuggire alla compagna che dopo averla percossa con il manico di una scopa cercava di strangolarla col guinzaglio del cane. La giovane donna è finita in ospedale con diverse ferite, per una prognosi di 30 giorni. E la polizia ha arrestato la compagna violenta, una 23enne portata in custodia cautelare nella sezione femminile del carcere di Milano San Vittore. La vicenda risale alle prime ore di domenica scorsa, 19 aprile, resa nota con comunicato stampa diramato ieri dalla Questura di Pavia. A far arrivare le Volanti della polizia a San Genesio è stata la chiamata al 112 da parte della...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arrestata giovane violenta: voleva strozzare la compagna col guinzaglio del cane Notizie correlate Tenta di strangolare la compagna con un guinzaglio, arrestata una 23ennePAVIA, 24 APR – Ha aggredito la sua compagna colpendola con il manico di una scopa e poi cercando di strangolarla con un guinzaglio per cani. Cerca di strangolare la compagna con un guinzaglio nel Pavese: arrestata 23enneUna ragazza di 23 anni è stata arrestata perché accusata di aver tentato di strangolare con un guinzaglio la compagna in un'abitazione in provincia... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Arrestata giovane violenta: voleva strozzare la compagna col guinzaglio del cane; Arrestato un 18enne. Tentata violenza sessuale e stalking. E’ ai domiciliari. Arrestata giovane violenta: voleva strozzare la compagna col guinzaglio del caneSi è lanciata dal balcone di casa, al primo piano, per sfuggire alla compagna che dopo averla percossa con il manico di una scopa cercava di strangolarla col guinzaglio del cane. La giovane donna è fi ... ilgiorno.it