Cerca di strangolare la compagna con un guinzaglio nel Pavese | arrestata 23enne

Una donna di 23 anni è stata arrestata nel Pavese con l’accusa di aver tentato di strangolare la propria compagna usando un guinzaglio all’interno di un’abitazione. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo una chiamata al 112, e la ragazza è stata portata in carcere. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso. Indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Una ragazza di 23 anni è stata arrestata perché accusata di aver tentato di strangolare con un guinzaglio la compagna in un'abitazione in provincia di Pavia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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