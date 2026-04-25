Argentina | condanna definitiva per Cristina addio alle elezioni

La Corte Suprema argentina ha condannato a sei anni di reclusione l'ex presidente nel processo noto come caso Vialidad. La decisione rappresenta una sentenza definitiva e ha come conseguenza l'esclusione dell'ex presidente dalla possibilità di candidarsi alle prossime elezioni. La condanna riguarda l'accusa di aver beneficiato indebitamente aziende legate alla costruzione di infrastrutture pubbliche. La vicenda ha suscitato reazioni di vario tipo nel panorama politico e pubblico del paese.

? Cosa sapere La Corte Suprema argentina condanna Cristina Kirchner a sei anni di carcere nel caso Vialidad.. L'ex presidente perde il diritto di candidarsi alle elezioni comunali di Buenos Aires del 7 settembre.. La Corte Suprema argentina ha sancito la condanna definitiva a sei anni di carcere per l’ex presidente Cristina Fernández de Kirchner nel procedimento relativo al caso Vialidad, precludendole di competere per il consiglio comunale di Buenos Aires nelle consultazioni del 7 settembre. L’organo giudiziario più alto dell’Argentina ha confermato una sentenza già emessa in appello nel 2023, chiudendo definitivamente il contenzioso riguardante presunti favoritismi concessi all’imprenditore Lazaro Báez tra il 2003 e il 2015.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Argentina: condanna definitiva per Cristina, addio alle elezioni Notizie correlate Condanna definitiva per ginecologoChiavenna (Sondrio), 14 febbraio 2026 "Buon giorno, comunico a tutte le pazienti che avevano l’appuntamento programmato per domani e nei giorni o nei... Fatture false, condanna definitiva per un imprenditoreLa corte di cassazione ha confermato la condanna a due anni di reclusione per un imprenditore della provincia di Agrigento, dichiarando inammissibile...