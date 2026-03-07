Fatture false condanna definitiva per un imprenditore

La corte di cassazione ha confermato la condanna definitiva a due anni di reclusione per un imprenditore della provincia di Agrigento, coinvolto in un caso di emissione di fatture false. Il ricorso presentato dall’imprenditore contro la sentenza della corte d’appello di Milano è stato dichiarato inammissibile. La decisione si basa sulle risultanze processuali e sulla legge applicata.

La corte di cassazione ha confermato la condanna a due anni di reclusione per un imprenditore della provincia di Agrigento, dichiarando inammissibile il ricorso contro la sentenza della corte d’appello di Milano. L’uomo era stato riconosciuto colpevole di dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. Secondo l’accusa, in particolare, avrebbe utilizzato documenti contabili falsi per ridurre l’imponibile fiscale e ottenere indebiti vantaggi economici. La corte d’appello aveva già concesso le attenuanti generiche ma negato i benefici di legge, ritenendo non sussistenti le condizioni per la sospensione condizionale della pena. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it False fatture per evadere 8 milioni di euro, imprenditore assolto dopo 5 anniTale procedimento era scattato all’alba dell’anno 2020 quando vennero applicate decine di misure cautelari personali sia in carcere che al regime... Prato, condannato per fatture false: imprenditore sotto sorveglianza speciale per due anniPRATO – Su richiesta della Procura di Prato, il Tribunale per le Misure di Prevenzione di Firenze ha disposto l’applicazione della misura di... Altri aggiornamenti su Fatture false. Temi più discussi: Gdif Cagliari: fatture false per 1,6 milioni di euro. Disposto sequestro di beni e denaro ad un imprenditore cinese per circa 800.000 euro. – CronacaOnline; Confisca da 205 milioni ai fratelli Pellini, 'fatture false ed evasione'; Frode Rally e fatture false: imprese in Puglia coinvolte nella maxi evasione da 35 milioni; Frode fiscale, confisca da 400mila euro a imprenditore bresciano. False fatture, confiscati 400mila euro su conti in Croazia400.000 euro confiscati dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria delle Fiamme Gialle bresciane e condanna a 4 abbi e 8 mesi ad un imprenditore bresciano. Il ... elivebrescia.tv False fatture e 400mila euro nascosti in Croazia: scatta confisca per imprenditore400mila euro nascosti su conti correnti in Croazia sono stati definitivamente sottratti alla disponibilità di un soggetto bresciano condannato per reati ... pupia.tv L'inchiesta sul sistema di consorzi e fatture false: c'è il rinvio a giudizio per 14 - facebook.com facebook Maxi #frode nel distretto delle #carni a #Modena: «Fondi Covid per pagare fatture false» x.com