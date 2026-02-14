condanna definitiva per ginecologo

Il ginecologo Marco Rossi è stato condannato definitivamente per malpractice, a causa di errori durante un intervento chirurgico. La notizia ha portato alla chiusura temporanea del suo ambulatorio, che rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Le pazienti che avevano appuntamenti programmati nei prossimi giorni riceveranno aggiornamenti sul loro stato e sulle alternative disponibili.

"Buon giorno, comunico a tutte le pazienti che avevano l’appuntamento programmato per domani e nei giorni o nei mesi a seguire, che l’ambulatorio, il mio ambulatorio, è chiuso. So di arrecare grossi disagi alle pazienti, soprattutto per quelle a cui avevo programmato visite ed ecografie con margini di tempo ristretti per l’effettuazione. Chiedo scusa per tutto questo, ma purtroppo cause superiori, invalicabili e ingiuste, mi hanno travolto e non potrò lavorare nel prossimo futuro". Sono le parole che ha affidato a Facebook il dottor Domenico Spellecchia (foto), l’ex primario di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale di Chiavenna che finì nella bufera perché nel 2014 accusato di violenza sessuale nei confronti di 18 sue pazienti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

