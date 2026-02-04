Da venerdì a domenica, Pesaro si trasforma in un grande laboratorio di cioccolato. La quinta edizione di

Ritorna per la quinta edizione "L’ora dell’Altro", organizzato dal Lions Club Pesaro Della Rovere, col patrocinio di Comune e Ordine Avvocati. Il progetto è rivolto a studentesse e studenti della seconda media. Il progetto del Lions, attraverso incontri informativi tenuti da avvocati, psicologi e psichiatri, partendo da situazioni concrete e comportamenti comuni, come il cyberbullismo, le risse, le spinte, gli atti vandalici, i danni alla cosa pubblica, l’uso spericolato di biciclette e monopattini, vuole affrontare il tema della responsabilità legale individuale e di gruppo, chiarendo che anche i minori non sono esenti da conseguenze giuridiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tre giorni con la piazza invasa dal cioccolato artigianale

Approfondimenti su L’ora dell’Altro

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su L’ora dell’Altro

Argomenti discussi: Tre libri per trenta giorni. L’offerta editoriale CSC febbraio 2026; Neglette, ma sempre più vicine. A Bologna una tre giorni per promuovere l'approccio One Health contro le malattie tropicali | Policlinico di Sant'Orsola; Eataly Fest a Ostiense: tre giorni di cene esclusive per festeggiare i 19 anni del gruppo e la cucina italiana; -3 giorni alle Olimpiadi: per Trentino e Alto Adige i Giochi lasceranno una grande eredità.

Democrazia alla prova, inaugurata la tre giorni con un messaggio di MattarellaAl Ducale anche la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein, che ha avuto un incontro privato con la sindaca Salis: Sta facendo un buon lavoro ... rainews.it

Quando cadono i tre giorni della merla tra leggende e meteo pazzoI Giorni della Merla uniscono leggenda e tradizione popolare, spiegando il freddo di fine gennaio e il suo valore simbolico ... virgilio.it

A soli tre giorni dall'inizio dei Giochi di Milano Cortina riviviamo uno dei momenti più iconici delle passate edizioni Giorgio Di Centa entra nell’olimpo del fondo italiano grazie ad uno splendido oro nella 50 km a tecnica libera di Torino 2006. Dopo aver con x.com

Milano-Cortina. A tre giorni dal via, il Villaggio olimpico raccontato sui social dagli #atleti: “Questa volta niente letti in cartone”. #Tg1 Anna Milan - facebook.com facebook