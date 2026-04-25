Arezzo è il momento | Forza ragazzi riportateci in Serie B!

Arezzo si prepara a vivere un momento importante per la squadra di calcio locale, con i tifosi che sperano in una promozione in Serie B. La città si è riempita di entusiasmo e di bandiere, e i sostenitori sono pronti a sostenere la squadra in questa fase decisiva della stagione. L’atmosfera è carica di aspettative e di un forte senso di appartenenza, che coinvolge tutto il territorio.

Qui non è solo calcio, è passione pura. Ad Arezzo si respira quell’aria speciale delle grandi occasioni, quella che unisce tutti sotto gli stessi colori. Anche Arezzo Wave si è schierato al fianco della squadra, lanciando un messaggio chiaro: crediamoci fino in fondo, la Serie B è lì. Arezzo lo sa bene cosa significa vivere momenti indimenticabili. Il ricordo corre al 6 luglio 2000, quando 45.000 persone invasero la città per il concerto di Moby: strade piene, entusiasmo ovunque, un’energia collettiva che ancora oggi resta nella memoria di tutti. Proprio da quell’epoca arrivano immagini ritrovate per caso nell’archivio del regista Leo Conti, un servizio trasmesso dal TG2 il giorno successivo.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo, è il momento: Forza ragazzi riportateci in Serie B! Notizie correlate Leggi anche: "Per i ragazzi è un momento durissimo" Forza Italia Arezzo: calendario di iniziative per la campagna referendaria di Forza Italia a favore del Sì al referendum sulla separazione delle carriereArezzo, 31 gennaio 2026 – Questa mattina, Forza Italia Arezzo ha annunciato un calendario di iniziative per la campagna referendaria di Forza Italia... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Liberi di ricominciare: ad Arezzo un confronto su sicurezza, carcere e reinserimento; Più dialogo tra istituzioni e mondo economico. La dichiarazione d'intenti firmata dagli aspiranti sindaci; Arezzo verso la gioia infinita con Pau dei Negrita. Evento Unoaerre nel pre gara con la Torres; Pony Master Show Mascheroni: ad Arezzo due settimane di grande sport. Arezzo, stadio esaurito e grande attesa. Nel pregara suona Pau per i 100 anni di UnoaerreDalle 16 in vendita altri 550 biglietti di curva sud. Il frontman dei Negrita protagonista prima del match per celebrare il secolo di attività della più importante azienda orafa del territorio ... arezzonotizie.it Secondo turno della serie B di baseball per il Bsc ArezzoLa società aretina ospiterà domenica 26 aprile, dalle 10.00, i parmensi del Colorno Baseball Club ... msn.com 18735 (FIRENZE SMN - AREZZO) viaggia con +28' per un intervento delle forze dell'ordine #treni x.com Un bellissimo momento di sole all'Anfiteatro Romano di Arezzo - facebook.com facebook