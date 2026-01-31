Forza Italia Arezzo | calendario di iniziative per la campagna referendaria di Forza Italia a favore del Sì al referendum sulla separazione delle carriere

Questa mattina a Arezzo, Forza Italia ha presentato un calendario di incontri e iniziative per sostenere il Sì al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. L’obiettivo è coinvolgere i cittadini e spiegare i motivi di questa scelta, che si svolgerà il 22 e 23 marzo. La campagna prende il via con incontri pubblici e volantini distribuiti nelle piazze della città.

Arezzo, 31 gennaio 2026 – Questa mattina, Forza Italia Arezzo ha annunciato un calendario di iniziative per la campagna referendaria di Forza Italia a favore del Sì al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, in programma il 22 e 23 marzo. Le iniziative di Forza Italia si svolgeranno a Cortona, Montevarchi, Sansepolcro e altri comuni più piccoli della provincia, culminando in una manifestazione conclusiva ad Arezzo nei primi giorni di Marzo. Sarà Teodoro Manfreda, Vicesegretario Provinciale del partito, a coordinare le attività per la campagna referendaria provinciale di Forza Italia a favore del Sì al referendum Presenteremo nei prossimi giorni il nostro calendario delle iniziative di Forza Italia in tutta la provincia di Arezzo- afferma Teodoro Manfreda- per coinvolgere quante più persone possibile nella partecipazione e per garantire una completezza di informazione.

