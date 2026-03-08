Dopo la partita contro la Juventus, Oscar Hiljemark ha commentato il pesante passivo subito dalla squadra, sottolineando quanto sia difficile per i ragazzi affrontare questa situazione. L'incontro si è svolto nell'Allianz Stadium e il risultato finale ha evidenziato le difficoltà affrontate durante la gara. Hiljemark ha espresso la sua opinione sul momento complicato che stanno vivendo i giocatori.

Il passivo è pesantissimo. Oscar Hiljemark dopo la partita nella pancia dell’Allianz Stadium ha commentato il pesantissimo passivo della partita contro la Juventus: "E’ molto difficile per i ragazzi adesso". Quindi, Hiljemark si è concentrato sull’andamento della sfida, in particolar modo sulla gravità del primo gol subito per colpa dell’errore di Nicolas: "Nei primi cinquanta minuti abbiamo fatto benissimo. Abbiamo avuto delle occasioni. Loro hanno fatto un gol nel quale abbiamo sbagliato le posizioni difensive, glielo abbiamo regalato noi". Non c’è da fare altro che andare avanti, come filosofia per l’allenatore: "La vita è così. Non ci sono solo situazioni positive. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Per i ragazzi è un momento durissimo"

