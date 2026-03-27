Elezioni Michele Boldrin e Matteo Hallissey appoggiano la lista Più Arezzo e Marco Donati

Nella serata di ieri, giovedì 26 marzo, si è svolto un incontro sull’economia aretina all’Hotel Etrusco, organizzato dalla lista civico-riformista

Ieri sera, giovedì 26 marzo, all'Hotel Etrusco si è tenuto l'incontro sull'economia aretina organizzato dalla lista civico-riformista Nella serata di ieri, giovedì 26 marzo, all'Hotel Etrusco si è svolto l'incontro sull'economia aretina organizzato dalla lista civico-riformista "Più Arezzo". L'economista Michele Boldrin e Matteo Hallissey, insieme al candidato sindaco Marco Donati e all'imprenditrice Maria Claudia Sanarelli, hanno analizzato i dati reali del tessuto produttivo locale, tracciando una rotta ideale per i prossimi anni. Il dibattito, moderato da Marco Teci, ha messo in luce la necessità di un cambio di passo radicale: gestire il Comune con logica aziendale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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