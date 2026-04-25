Area nord al voto | presentate le liste a Mugnano Melito e Calvizzano

Oggi si è concluso il termine per la presentazione delle liste elettorali nei tre comuni dell’area nord di Napoli. Melito, Mugnano e Calvizzano devono ancora attendere le date delle consultazioni, che si terranno il 24 e il 25 maggio. Le liste dei candidati sono state consegnate in queste ore, in vista delle prossime elezioni comunali. Le campagne si preparano a entrare nel vivo in attesa del voto.

Oggi termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali. Sono tre i comuni al voto nell'area nord di Napoli: Melito, Mugnano e Calvizzano sceglieranno il 24 e il 25 maggio prossimo il sindaco e i nuovi consiglieri comunali. Occhi puntati soprattutto su Melito, che torna alle urne dopo lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche. A Melito è corsa a tre. Dopo la spaccatura del centrodestra, corrono per la poltrona di primo cittadino Giovanni Barretta, Giuseppe Chiantese. Per il centrosinistra invece si presenta Dominique Pellecchia, sostenuta da sette liste, tra cui M5S e Partito Democratico. A Calvizzano è corsa a due tra l'ex sindaco Giacomo Pirozzi e lo sfidante Luciano Borrelli.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Area nord al voto: presentate le liste a Mugnano, Melito e Calvizzano Notizie correlate Leggi anche: Amministrative: tutti i candidati sindaco a Mugnano, Melito, Calvizzano, Afragola e Casalnuovo Elezioni, si vota il 24 e il 25 maggio: alle urne Melito, Afragola, Mugnano, Calvizzano e ArzanoIl Ministero degli Interni ufficializza le date in cui si andrà al voto per rinnovare i consigli comunali. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Provincia di Salerno, De Luca lancia Parente alla presidenza: Riequilibrio tra territori; Torino rafforza la leadership aerospaziale: approvato il nuovo stabilimento Thales Alenia Space (jv Thales-Leonardo); SERBIA: Vu?i? conferma dieci sindaci, ma perde voti quasi ovunque; A Roma rimossi oltre 1.000 materassi in un solo mese. I dati di AMA. La classe sezione D infanzia dell'I.C. Salvo D'acquisto ha effettuato una passeggiata all'area nord del Monumento naturale Palude di Torre Flavia nell'ambito delle attività proposte da Scuolambiente. Partendo dall'ingresso nord, hanno camminato lungo la spi - facebook.com facebook