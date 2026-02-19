Elezioni si vota il 24 e il 25 maggio | alle urne Melito Afragola Mugnano Calvizzano e Arzano
Il Ministero degli Interni ha annunciato che il voto si terrà il 24 e 25 maggio, coinvolgendo cinque comuni del territorio. La decisione deriva dalla necessità di rinnovare i consigli comunali di Melito, Afragola, Mugnano, Calvizzano e Arzano, dove gli elettori sono chiamati alle urne per eleggere i nuovi rappresentanti locali. Le urne si apriranno nel weekend, permettendo ai cittadini di esprimersi in un periodo di due giorni. Le operazioni di voto si svolgeranno in più seggi all’interno di ogni municipio.
Il Ministero degli Interni ufficializza le date in cui si andrà al voto per rinnovare i consigli comunali. Si tratta di domenica 24 maggio e lunedì 25. Tanti i comuni della Campania chiamati alle urne per scegliere anche un nuovo sindaco. Nell'area nord Melito (attualmente commissariato), Afragola, Mugnano, Calvizzano, Cardito, Arzano e Casalnuovo. In provincia di Napoli spiccano però altri centri popolosi al voto come Ercolano (il sindaco Ciro Buonajuto è stato eletto in consiglio regionale), Portici (il primo cittadino Enzo Cuomo è oggi assessore della giunta campana guidata da Roberto Fico) e San Giorgio a Cremano. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Comunali 2026, si vota il 24 e il 25 maggioIl Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha annunciato che le elezioni comunali del 2026 si terranno il 24 e 25 maggio.
Elezioni il 24 e 25 maggio. Al voto anche Reggio e CrotoneIl voto per le elezioni amministrative si svolgerà il 24 e 25 maggio, coinvolgendo anche Reggio e Crotone.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Elezioni il 24 e 25 maggio in 626 Comuni, 15 i capoluoghi al voto; Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Elezioni comunali, si vota il 24 e 25 maggio; Elezioni amministrative, si vota il 24 e 25 maggio.
Elezioni Comunali 2026, si vota il 24 e 25 maggio: Albano, Ariccia e Genzano sceglieranno il nuovo SindacoNei Castelli Romani, come nei grandi capoluoghi italiani, la sfida è aperta. Il 24 e 25 maggio si aprirà una nuova pagina politica. Ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno. Nei Castelli Romani urne apert ... castellinotizie.it
Elezioni amministrative, si vota il 24 e 25 maggioInteressati venti comuni. Attenzione ai tre capoluoghi di provincia Arezzo, Pistoia e Prato. Alle urne anche a Viareggio e Scandicci ... rainews.it
+++NEL TG DEL POMERIGGIO – ELEZIONI COMUNALI, SI VOTA IL 24 E 25 MAGGIO: NELLA BAT ALLE URNE ANDRIA, TRANI E MINERVINO – CONSIGLIO COMUNALE DI ANDRIA, LA MAGGIORANZA NON C: TRIBUTI, PIANO CASA E NTA DEVONO A facebook
Elezioni amministrative in Toscana: dove si vota il 24 e il 25 maggio x.com