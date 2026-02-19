Il Ministero degli Interni ha annunciato che il voto si terrà il 24 e 25 maggio, coinvolgendo cinque comuni del territorio. La decisione deriva dalla necessità di rinnovare i consigli comunali di Melito, Afragola, Mugnano, Calvizzano e Arzano, dove gli elettori sono chiamati alle urne per eleggere i nuovi rappresentanti locali. Le urne si apriranno nel weekend, permettendo ai cittadini di esprimersi in un periodo di due giorni. Le operazioni di voto si svolgeranno in più seggi all’interno di ogni municipio.

Il Ministero degli Interni ufficializza le date in cui si andrà al voto per rinnovare i consigli comunali. Si tratta di domenica 24 maggio e lunedì 25. Tanti i comuni della Campania chiamati alle urne per scegliere anche un nuovo sindaco. Nell'area nord Melito (attualmente commissariato), Afragola, Mugnano, Calvizzano, Cardito, Arzano e Casalnuovo. In provincia di Napoli spiccano però altri centri popolosi al voto come Ercolano (il sindaco Ciro Buonajuto è stato eletto in consiglio regionale), Portici (il primo cittadino Enzo Cuomo è oggi assessore della giunta campana guidata da Roberto Fico) e San Giorgio a Cremano. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Elezioni, si vota il 24 e il 25 maggio: alle urne Melito, Afragola, Mugnano, Calvizzano e Arzano

Comunali 2026, si vota il 24 e il 25 maggioIl Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha annunciato che le elezioni comunali del 2026 si terranno il 24 e 25 maggio.

Elezioni il 24 e 25 maggio. Al voto anche Reggio e CrotoneIl voto per le elezioni amministrative si svolgerà il 24 e 25 maggio, coinvolgendo anche Reggio e Crotone.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.