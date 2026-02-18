Alle 10:30 di questa mattina, i lavoratori delle Fonderie Pisano hanno protestato davanti alla sede della regione Campania in via Generale Clark, chiedendo garanzie per il loro futuro. La protesta si è svolta mentre si svolgeva la seconda riunione della conferenza di servizi, convocata per decidere se concedere o meno l’autorizzazione ambientale per lo stabilimento di Salerno. I dipendenti temono che una decisione negativa possa mettere a rischio molti posti di lavoro.

Tempo di lettura: < 1 minuto Poco dopo le 10:30 di questa mattina presso la sede della regione Campania in via Generale Clark è iniziata la seconda riunione della conferenza di servizi deputata a decidere sul rilascio o diniego della autorizzazione integrata ambientale per le Fonderie Pisano di Salerno. Nel frattempo all’esterno dei cancelli della struttura in via Generale Clark, è in atto una protesta dei lavoratori delle Pisano, che chiedono di avere rassicurazioni sul loro futuro. Ciro Pisano, alla guida dell’industria, già due settimane fa ha presentato la sua soluzione tecnica per superare il problema dei limiti imposti dalle Bat, ovvero le innovazioni tecnologiche necessarie ad abbattere le emissioni in aria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Conferenza servizi Fonderie Pisano: protesta dei lavoratori che chiedono garanzie per il futuro

