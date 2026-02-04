Lavoratori Adrilog in protesta per il mancato pagamento dei buoni pasto sospesi

I lavoratori del magazzino Deco di Imola hanno deciso di scendere in piazza per chiedere i loro buoni pasto, che non vengono pagati da settimane. La protesta è diventata uno dei momenti più caldi tra i dipendenti e la cooperativa Adrilog, che gestisce il centro. I lavoratori vogliono risposte e un pagamento immediato, mentre l’azienda finora ha evitato di fare dichiarazioni ufficiali. La situazione resta tesa e potrebbe ancora peggiorare nelle prossime ore.

I lavoratori del magazzino Deco, gestito dalla cooperativa Adrilog a Imola, hanno dato il via a una mobilitazione che si prospetta come uno dei momenti più tesi del rapporto tra sindacato e azienda negli ultimi anni. Lo sciopero, proclamato dalla Filt Cgil in accordo con la Rsa, scatterà domani e si protrarrà anche venerdì, coinvolgendo tutti i turni di lavoro dei 15 dipendenti impiegati nel centro logistico. L'origine del conflitto risale al primo gennaio 2026, quando l'azienda ha deciso in via unilaterale di sospendere i buoni pasto giornalieri, un beneficio che da anni era considerato parte integrante del contratto di lavoro.

