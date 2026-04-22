ARC Raiders le Spedizioni cambiano | si ottengono i punti abilità in base ai danni inflitti

In ARC Raiders, le modalità di Spedizione sono state modificate, passando da un sistema di accumulo punti a uno basato sui danni inflitti durante il combattimento. Questa novità cambia radicalmente il modo di affrontare le missioni, che ora premiano l’efficacia in battaglia piuttosto che la quantità di punti accumulati. La modifica riguarda l’intero approccio alle Spedizioni, con un focus maggiore sulla performance in combattimento.

Un cambiamento che modifica completamente il modo di giocare. In ARC Raiders le Spedizioni non saranno più basate su quanto si accumula, ma su quanto si combatte. Gli sviluppatori hanno deciso di ascoltare i back della community e rivoluzionare uno degli elementi chiave della progressione. Il risultato è un sistema più dinamico, che premia l’azione e non il semplice accumulo di risorse. Una scelta che sta già convincendo molti giocatori. La novità principale riguarda il sistema di progressione delle Spedizioni. In passato, per ottenere punti abilità era necessario accumulare valore nello stash, cioè raccogliere e conservare risorse e denaro. Ora invece il criterio cambia completamente: i punti si guadagnano infliggendo danni durante una finestra temporale di cinque giorni.🔗 Leggi su Game-experience.it

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ARC Raiders - SEMBRA MOLTO PROMETTENTE - Gameplay ITA

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